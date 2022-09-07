"Ми недостатньо ефективні. У нас та сама історія, що й завжди. Могли все вирішити у перші 15-20 хвилин, потім пропускаємо одну легку контратаку і починаємо боротися.

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Занадто багато матеріалу для аналізу, важко виділяти одну причину невдач. Я – одна з них. Ми явно не там, де нам потрібно бути, і де ми можемо бути. Відповідальність на мені, на всіх, нам потрібно знайти рішення. Наразі нічого немає", – цитує Тухеля BBC Sport.

Додамо, що для Челсі це третя гостьова поразка поспіль – за майже 2 роки тренерства німця такого ще не ставалось.

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