"Мы недостаточно эффективны. У нас та самая история, что и всегда. Могли все решить в первые 15-20 минут, потом пропускаем одну легкую контратаку и начинаем бороться.

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Слишком много материала для анализа, трудно выделять одну причину неудач. Я – одна из них. Мы явно не там, где нам нужно быть и где мы можем быть. Ответственность на мне, на всех, нам нужно найти решение. Пока ничего нет", – цитирует Тухеля BBC Sport.

Добавим, что для Челси это третье гостевое поражение подряд – за почти 2 года тренерства немца такого еще не было.

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