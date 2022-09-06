Сенсаційний старт Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Динамо З – Челсі – 1:0
23:02 - Читать на русском
Загребське Динамо абсолютно несподівано здолало Челсі в матчі 1 туру ЛЧ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
Як виявилося, ключовий момент поєдинку стався вже на 13-й хвилині. Оршіч отримав м'яч у центрі поля, обігнав Фофана і впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Кепою.
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Челсі так і не спромігся відповісти до фінального свистка. Гол Обамеянга скасували через офсайд, а Джеймс під завісу зустрічі влучив у стійку. Одного разу каркас врятував і лондонців – Кепа перевів у хрестовину дальній удар Рістовскі.
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