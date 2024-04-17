"Свистят на каждом стадионе": Дембеле с пониманием отнесся к действиям фанатов Барселоны
Вингер ПСЖ Усман Дембеле высказался относительно победы над Барселоной (4:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Это был очень тяжелый матч, потому что мы проиграли в Париже, но команда очень хорошая и очень сконцентрированная. Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре.
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Команда сосредоточена до конца, и считаю, что мы очень хорошие, и все довольны. Барселона – большой клуб. Это клуб, который мне нравится, но я счастлив в Париже, и мы должны выиграть полуфинал, чтобы попасть в финал.
Я понимаю свист, это жизнь. Свистят на каждом стадионе", – цитирует француза Marca.
Напомним, Усмана Дембеле освистали фанаты "кулес". В двух матчах француз забивал в ворота Барселоны, за которую выступал с 2017 по 2023 годы.
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