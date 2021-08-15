"Можливо, наша трансферна кампанія ще не закінчилася. Давайте будемо оцінювати її після 3-4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Сподіваюся, що в наступній грі ми побачимо його на полі. Тому ж Кулачу треба звикнути до гри Динамо.

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Одна з наших втрат – це Вербіч, якого чекаємо з нетерпінням. Тому що коли він у хорошому стані, то у нас зовсім інша атака. Буяльський не міг грати з Інтером через мікропошкодження. Миколенко не полетів в Мілан. Є проблеми. Потрібно підвести команду до однакового функціонального стану. Спаринг з Інтером тільки на користь. Підписання до кінця вікна? Можливо, хтось піде, можливо, когось підпишемо. Всяке може бути", – сказав Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Додамо, що цього літа Динамо запросило шістьох гравців – Антюха, Раміреса, Шкуріна, Кулача, молодих Бузаса і Діалло.

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