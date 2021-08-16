"Будут ли еще спарринги в рамках подготовки к ЛЧ? Это вопрос не ко мне, а к Мистеру. Это была его идея – подготовить ребят к Лиге чемпионов, чтобы каждый выдерживал такой график.

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Желания на жеребьевке? От моих предпочтений ничего не зависит. Шарики круглые, поэтому – кого вытянут, с тем и будем играть", – резюмировал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в этом году Динамо окажется в третьей или четвертой корзине жеребьевки ЛЧ. В прошлом сезоне соперниками киевлян были Барселона, Ювентус и Ференцварош.

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