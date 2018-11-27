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Суркіс: Тренери Динамо U-19 провели виховну роботу з Цітаішвілі

22:50 631 Читать на русском
Суркіс: Тренери Динамо U-19 провели виховну роботу з Цітаішвілі
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями після перемоги Динамо U-19 над однолітками з Андерлехта в матчі Юнацької Ліги чемпіонів.

"Наші тренери бачили, як зробили? Цітаішвілі не поставили, виховна, напевно, робота. Але вчасно випустили, бо було б багато критики, якби ми не пройшли, а він так і не вийшов. Я вважаю, що він один із лідерів цієї команди.

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У цій команді багато перспективних хлопців. Я їм щойно сказав, якщо вони будуть продовжувати працювати, підкреслюю важко працювати, то у них буде унікальний шанс заграти у першій команді.

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Супряга сьогодні зіграв не на своєму рівні, він може краще. Але загалом команда сьогодні проявила характер пройшла далі. Наскільки мені відомо дехто з цих футболістів поїде на зимові збори з першою командою", – цитує Суркіса офіційний Ютуб-канал Динамо.

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Динамо U-19 - Андерлехт U-19: Вівторок 27 листопада 2018

Динамо U-19
Матч завершено
2 : 1
Андерлехт U-19
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