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Суркис: Тренеры Динамо U-19 провели воспитательную работу с Цитаишвили

27 ноября 22:55 144 Читати українською
Суркис: Тренеры Динамо U-19 провели воспитательную работу с Цитаишвили
Игорь Суркис / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями после победы Динамо U-19 над сверстниками из Андерлехта в матче Юношеской Лиги чемпионов.

"Наши тренеры видели, как сделали? Цитаишвили не поставили, воспитательная, наверное, работа. Но вовремя выпустили, потому что было бы много критики, если бы мы не прошли, а он так и не вышел. Я считаю, что он один из лидеров этой команды .

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В этой команде много перспективных ребят. Я им только что сказал, если они будут продолжать работать, подчеркиваю тяжело работать, то у них будет уникальный шанс сыграть в первой команде.

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Супряга сегодня сыграл не на своем уровне, он может лучше. Но в целом команда сегодня проявила характер прошла дальше. Насколько мне известно, некоторые из этих футболистов поедут на зимние сборы с первой командой", – цитирует Суркиса официальный Ютуб-канал Динамо.

Юношеская лига УЕФАПлей-офф победителей

Динамо U-19 - Андерлехт U-19: Вторник 27 ноября 2018

Динамо U-19
Матч окончен
2 : 1
Андерлехт U-19
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