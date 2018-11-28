Суркис: Тренеры Динамо U-19 провели воспитательную работу с Цитаишвили

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями после победы Динамо U-19 над сверстниками из Андерлехта в матче Юношеской Лиги чемпионов.

"Наши тренеры видели, как сделали? Цитаишвили не поставили, воспитательная, наверное, работа. Но вовремя выпустили, потому что было бы много критики, если бы мы не прошли, а он так и не вышел. Я считаю, что он один из лидеров этой команды .

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В этой команде много перспективных ребят. Я им только что сказал, если они будут продолжать работать, подчеркиваю тяжело работать, то у них будет уникальный шанс сыграть в первой команде.

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Супряга сегодня сыграл не на своем уровне, он может лучше. Но в целом команда сегодня проявила характер прошла дальше. Насколько мне известно, некоторые из этих футболистов поедут на зимние сборы с первой командой", – цитирует Суркиса официальный Ютуб-канал Динамо.