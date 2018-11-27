Юнацька ліга УЄФА: Динамо здобуло вольову перемогу над Андерлехтом та вийшло до наступного раунду змагань

В матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 у рідних стінах мінімально перемогло Андерлехт U-19.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях національних чемпіонів. Фінал, матч-відповідь

Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1

Голи: Цітаішвілі, 65, Булеца, 83 (пен.), – Колассен, 51

Вилучення: Ківіор, 82

Динамо U-19 приймало Андерлехт U-19 в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Матч відбувався на стадіоні Динамо імені. В.В. Лобановського.

Перший тайм не подарував забитих м'ячів нечисленним вболівальникам на стадіоні "біло-синіх". У "динамівців" було кілька нагод для взяття воріт Веркотерена, однак голкіпер гостей був надійним в перші 45 хвилин. Бельгійці під завісу першого тайму могли вийти вперед, однак Маунгу і Луа забракло майстерності .

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На початку другого тайму Андерлехт вийшов вперед зусиллями Колассена. Зрівняти рахунок у зустрічі кияни змогли на 65 хвилині. Цітаішвілі, який вийшов на заміну, завдав прямого удару зі штрафного у правий кут. М'яч перелетів через гравців Динамо у стінці та влетів у ворота.

На 82-й хвилині Динамо змогло заробити пенальті та вилучення для суперника. Шулянський увійшов у штрафний з лівого краю, накрутив захисника та з гострого кута точно пробив у ворота. Ківіор був змушений застосувати волейбольний прийом та зіграв рукою. Рефері усе бачив та справедливо вилучив поляка, призначивши пенальті. Одинадцятиметровий впевнено виконав Булеца. Після голу кияни почали грати активніше та мали ще кілька нагод для того, щоб забити, однак реалізація підводила "біло-синіх".

В підсумку Динамо здобуло вольову перемогу над Андерлехтом з рахунком 2:1 Таким чином, за сумою двох поєдинків Динамо вийшло до наступного раунду змагань.

До слова, у першому матчі фіналу шляху національних чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Андерлехт U-19 зіграв внічию з однолітками з Києва з рахунком 1:1.