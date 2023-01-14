"Я не хочу коментувати те, що відбувається в УАФ. Нехай цим опікуються правоохоронні органи, які ведуть цю справу. Щодо того, чи не збираюся я балотуватися на посаду президента УАФ, відповім так: "Я не входжу двічі в одну річку".

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За 12 років перебування на посаді керівника ФФУ, гадаю, я зробив чимало. Усі це знають: і журналісти, і суспільство. Пишаюсь тим, що мав відношення до проведення Україною Євро-2012. У це ніхто не вірив.

Наскільки складною є процедура подання заявки кандидата на посаду президента УАФ? Потрібно дивитися регламент. Я ніколи у своєму житті не бачив регламенту, який би монополізував право однієї людини бути на довгий час на цій посаді. Регламенти ФІФА та УЄФА стандартизовані для всіх національних асоціацій. У цих статутах вказано, що президент Асоціації обирається на чотири роки. У нас же вигадали, що президент УАФ чомусь обирається на п'ять років. З цього можна починати, але станом на сьогодні я не хочу втручатися у ці процеси та їх коментувати.

Я не борюся за посаду президента УАФ. Я можу лише в рамках свого досвіду говорити про ті речі, які мають існувати у футбольному середовищі – це насамперед рівноправність. У процесах УАФ мають брати участь не лише певні люди, яким довіряє президент Асоціації, а й представники клубів. Коли я був президентом ФФУ, до виконкому Федерації входило вісім чи дев'ять представників клубів УПЛ. Потім це право було знищено", – сказав Суркіс у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Григорій Михайлович був президентом Федерації футбол України з 2000 по 2012 роки.

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