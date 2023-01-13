Спортивна організація нарешті задокументувала зміни у своїх лавах.

Національний олімпійський комітет України під час чергового засідання ухвалив рішення про відставку спортивних функціонерів, обраних на період 2022-2026 років.

"Було відчуття, що Шевченко мене стукне": журналіст пригадав хамський наїзд легенди Динамо

Зокрема, під час Генеральної асамблеї НОК серед інших офіційно попрощався з Андрієм Шевченком та Жаном Беленюком. У голосуванні взяли участь 107 осіб, із яких 100 проголосували "за", 1 – "проти", 6 – "утрималося".

Окрім того, було ухвалено рішення про відставку Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Андрія Кожемякіна через включення яких у склад комітету Шевченко і Ко ще у листопаді 2022-го відмовились від роботи в НОК України.

Петраков мусив піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падав, істерична родзинка приїлася