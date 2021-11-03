"Суперники регулярно створюють Барсі проблеми": тер Штеген щасливий після перемоги над Динамо
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген залишився задоволеним результатом зустрічі 4-го туру Ліги чемпіонів з командою Мірчі Луческу (1:0).
"У деяких ситуаціях суперники регулярно створюють нам проблеми. Сьогодні це були контратаки, або кепська інтерпретація того чи іншого епізоду.
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Загалом, я вважаю, що ми провели хорошу гру. У другому таймі ми виглядали краще. Щасливі, що вдалося не пропустити. Це три очки, які дають нам спокій у непростій ситуації. У випадку з Куном Агуеро футбол – другорядний. Найважливіше – це здоров'я", – сказав Тер Штеген в ефірі Movistar.
До слова, Барселона вдруге поспіль перемогла Динамо із рахунком 1:0. Після чотирьох турів команда Серхі Бархуана розташувалась на другій сходинці, маючи у своєму активі шість очок.
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