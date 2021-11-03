"В некоторых ситуациях соперники регулярно создают нам проблемы. Сегодня это были контратаки или плохая интерпретация того или иного эпизода.

Динамо – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

В общем, я считаю, что мы провели хорошую игру. Во втором тайме мы выглядели лучше. Счастлив, что удалось не пропустить. Это три очка, которые дают нам покой в ​​непростой ситуации. В случае с Куном Агуэро футбол – второстепенный. Самое важное – это здоровье", – сказал Тер Штеген в эфире Movistar.

К слову, Барселона во второй раз победила Динамо со счетом 1:0. После четырех туров команда Серхи Бархуана расположилась на второй строчке, имея в своем активе шесть очков.