Динамо приймає Барселону в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Барселона на київському НСК Олімпійський стартував о 22:00. Детальна текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24". Гру наживо показують MEGOGO Футбол Перший та Воля TV.

Динамо – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Рахунок був відкритий на 70-й хвилині. Мінгеса виконав простріл з флангу, а рикошет від захисника лише допоміг Фаті. Нова "десятка" Барселони могутнім ударом поцілив під поперечину.