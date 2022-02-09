"Бачив команду перед від'їздом на збір до Туреччини, коли вони працювали в манежі клубної бази, бачив їхнє налаштування та серйозну роботу. Це вселяє великий оптимізм. Вони й самі розуміють, який відповідальний матч на них чекає, тому додаткової мотивації не треба.

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Суперник – чемпіон Іспанії, стадія плей-офф. Тому найголовніший стимул – бажання проявити себе та перемогти. Звичайно, буде складно та важко. Але треба терпіти та вигризти перемогу.

Звичайно, тренерський штаб розуміє складність ситуації, тому що за ігровими кондиціями ми зараз поступаємося іспанцям. Також є кадрові проблеми, бо випала центральна вісь – Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безперечно, доведеться ці проблеми тренерському штабу вирішувати. Але я сподіваюся, що хлопці, які вийдуть на поле, покажуть характер і зможуть надійно зіграти насамперед в обороні.

З командами з Іспанії чи Португалії найголовніше вміння терпіти та чекати на свій шанс в атаці. Також хлопці мають бути уважними, щоб не нарватися на зайві картки, бо іспанці грають удома, трибуни будуть повні і на рефері теж буде тиск. Впевнений, що наші хлопці це знають і розуміють. Ми ж бажаємо їм гідно представити Україну та наш клуб на європейській арені", – цитує Іщенка Meta-ratings.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого в Іспанії відбудеться матч Депортіво U-19 – Динамо U-19, де вирішуватиметься доля путівки в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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