"Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной мотивации не надо.

Депортиво U-19 – Динамо U-19: УЕФА назвал арбитров на матч Юношеской лиги УЕФА – один из них представляет Испанию

Соперник – чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому главный стимул – желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и тяжело. Но нужно терпеть и выгрызть победу.

Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось – Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, покажут характер и смогут надежно сыграть, прежде всего, в обороне.

С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать своего шанса в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карты, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери тоже будет давление. Уверен, что наши ребята знают это и понимают. Мы же желаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене", – цитирует Ищенко Meta-ratings.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Испании состоится матч Депортиво U-19 – Динамо U-19, где будет решаться судьба путевки в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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