Динамо допомогло Депортіво встановити рекорд – матч увійде в історію Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 належить зіграти в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво.
Матч відбудеться в Іспанії 9 лютого. Господарі очікують ажіотаж на трибунах. За дві доби до поєдинку вдалося продати майже 16 тисяч квитків.
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Завдяки Динамо Депортіво оновить свій рекорд за кількістю глядачів на матчах Юнацької ліги УЄФА. Окрім того, вже втретє потрапить у десятку рейтингу турніру за найвідвідуванішими поєдинками. Гру з Погонню (сьоме місце) подивилися 8,5 тис фанів, а з Маккабі – понад 12 тисяч (п'яте місце).
Якщо на матч з Динамо прийдуть усі власники вже придбаних квитків (15 тисяч 700 на момент публікації новини), то він потрапить у топ-3 за всю історію турніру, повідомляє AS. Більше глядачів на трибунах збирали лише Астана – Бенфіка (17 тисяч) та Краснодар – Реал (32 500).
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