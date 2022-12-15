Європейський суд оголосить рішення у справі Суперліги проти УЄФА наступного року, однак вже зараз відома попередня позиція суддів. І вона не обіцяє нічого хорошого для прихильників нового турніру, повідомляє Marca.

УЄФА провів зустріч із представниками Суперліги – "сепаратистському" проекту знову оголосили бойкот

"Європейська Суперліга може створювати власні незалежні футбольні турніри, але клуби не зможуть продовжувати брати участь у змаганнях ФІФА та УЄФА без попередньої згоди останніх", – заявив головний юрист ЄС у справі Атанасіос Рантос.

Ця позиція не є остаточною, однак Європейський суд у 80% випадків погоджується з попереднім рішенням. Шансів на успіх у Реала, Барселони та Ювентуса, які досі мріють про новий турнір, дуже малі.

Суперлізі знадобиться дозвіл УЄФА для створення турніру, інакше учасники Суперліги не зможуть грати ні в Лізі чемпіонів, ні в національних чемпіонатах. До того ж суддя вважає, що УЄФА досяг краху Суперліги без зловживання санкціями.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу