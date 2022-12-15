Амбициозный проект Европейская Суперлига рискует так и не запуститься в ближайшее время.

Европейский суд объявит решение по делу Суперлиги против УЕФА в следующем году, однако уже сейчас известна предварительная позиция судей. И она не обещает ничего хорошего для поклонников нового турнира, сообщает Marca.

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"Европейская Суперлига может создавать собственные независимые футбольные турниры, но клубы не смогут продолжать участвовать в соревнованиях ФИФА и УЕФА без предварительного согласия последних", – заявил главный юрист ЕС по делу Атанасиос Рантос.

Эта позиция не является окончательной, однако Европейский суд в 80% случаев согласен с предварительным решением. Шансов на успех у Реала, Барселоны и Ювентуса, которые до сих пор мечтают о новом турнире, очень малы.

Суперлиге понадобится разрешение УЕФА на создание турнира, иначе участники Суперлиги не смогут играть ни в Лиге чемпионов, ни в национальных чемпионатах. К тому же судья считает, что УЕФА добился краха Суперлиги без злоупотребления санкциями.

Напомним, 18 апреля 2021 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.

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