На зустрічі були присутні представники топ-чемпіонатів – АПЛ, Серії А, Ла Ліги, Бундесліги та Ліги 1. Також захід відвідали делегати від FIFPRO (профспілка футболістів) та низки клубів Європи (зокрема, були представники Роми, ПСЖ, Баварії, Аякса, Борусії Д та інших).

"У Суперлізі завжди знайдуться місця": новий керівник пролив світло на дату запуску і формат проекту

"Керівництво УЄФА на чолі з президентом Александером Чеферіном та високопоставлені представники національних ліг, клубів, гравців та вболівальників наголосили, що негативне ставлення до самопроголошеної Суперліги превалює сьогодні, як це й було, починаючи з квітня 2021 року.

Відповідно до принципів єдності європейського футболу, УЄФА та всі зацікавлені сторони під час сьогоднішнього обговорення вкотре одноголосно відкинули постулати, що лежать в основі таких проектів, як Європейська Суперліга. Присутні з подивом дізналися від генерального директора A22 Sports, що ця компанія не представляє жодного клубу. Зокрема, й ті три клуби, які продовжують відкрито підтримувати проект.

УЄФА та інші зацікавлені сторони залишаються вірними базовим цінностям європейського футболу, які ґрунтуються на відкритості, солідарності та меритократії та служать ширшим цілям спортивних принципів та громадських інтересів, а не привілейованості та високій зарозумілості.

Такий підхід отримав одностайну підтримку Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи та широку підтримку національних урядів, державних установ та інших причетних сторін з усієї Європи", – йдеться у заяві на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь.

Справа дійшла до суду – три прихильники Суперліги (Барселона, Реал і Ювентус) очікують на рішення Європейського суду у Люксембурзі, яке оголосять у 2023 році. Установа повинна вирішити, чи УЄФА залишиться єдиним організатором змагань, чи клубам все ж дозволять створювати інші турніри самостійно.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу