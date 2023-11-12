"Футбол переживає безпрецедентну інституційну кризу на всіх рівнях, як в Іспанії, так і в Європі. Ситуація дуже серйозна. Є низка менеджерів, які діють, не думаючи про вболівальників. Європейський футбол не належить президенту УЄФА, а іспанський футбол не належить президенту Ла Ліги. Американські клуби обігнали європейські футбольні в інших видах спорту. Топ-10 спортивних об'єктів у рейтингу Forbes – це вже команди з інших видів спорту. Американці, мабуть, роблять щось правильно, а ми в Європі, мабуть, робимо щось неправильно.

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Проект Суперліги сьогодні необхідний, як ніколи. Мета зрозуміла: запропонувати найкраще видовище при дотриманні фінансового fair-play. Все більше і більше клубів втрачають сотні мільйонів щороку. Нам потрібні сучасні кооперативні структури управління, що відповідають принципам Європейського Союзу. Проект страждає від постійних дезінформаційних кампаній та маніпуляцій. Це буде турнір, повністю сумісний з національними конкурсами та їх календарями. Його єдиною метою є зміцнення та вдосконалення європейських змагань.

Менеджери УЄФА йдуть у протилежному напрямку. Вони хочуть реформувати Лігу чемпіонів: незвичайний, абсурдний проект, який не має жодного футбольного сенсу. Ніяких домашніх і виїзних матчів, але ще більше поєдинків. Абсурд. Це не рішення. Права на 125 матчів Ліги чемпіонів, які проводяться зараз, були продані в Іспанії за 360 мільйонів. На 2024 рік продано 189 матчів за 320 мільйонів євро. На 64 матчі більше і на 40 мільйонів євро менше.

Ця модель змагань ще більше віддалить вболівальників від нашого виду спорту. Нова модель, яку готує УЄФА, – це не та, яку вимагають вболівальники по всьому світу, а та, яка найкраще відповідає системі управління УЄФА, системі з іншої епохи на службі її менеджерів. Вимоги вболівальників і гравців та потреби клубів не беруться до уваги. УЄФА досі керує змаганнями так само як і 30 років тому", – наводить слова Переса AS.

Слід додати, що формат Ліги чемпіонів оновиться з сезону 2024/25 – за ним кількість учасників збільшиться з 32 до 36. Всі учасники гратимуть в одній лізі, а кожен з клубів проведе мінімум 10 матчів проти різних суперників. Перші 8 команд напряму виходять, а ті, які посіли місця з 9-го по 24-те поборються за решту 8 путівок у стикових матчах.

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