"Суперліга необхідна, як ніколи": Перес не здається з революційною ідеєю та розніс УЄФА за новий формат Ліги чемпіонів
Президент Реала Флорентіно Перес продовжує критикувати керівництво УЄФА та наполягати на іншому шляху розвитку футболу.
"Футбол переживає безпрецедентну інституційну кризу на всіх рівнях, як в Іспанії, так і в Європі. Ситуація дуже серйозна. Є низка менеджерів, які діють, не думаючи про вболівальників. Європейський футбол не належить президенту УЄФА, а іспанський футбол не належить президенту Ла Ліги. Американські клуби обігнали європейські футбольні в інших видах спорту. Топ-10 спортивних об'єктів у рейтингу Forbes – це вже команди з інших видів спорту. Американці, мабуть, роблять щось правильно, а ми в Європі, мабуть, робимо щось неправильно.
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Проект Суперліги сьогодні необхідний, як ніколи. Мета зрозуміла: запропонувати найкраще видовище при дотриманні фінансового fair-play. Все більше і більше клубів втрачають сотні мільйонів щороку. Нам потрібні сучасні кооперативні структури управління, що відповідають принципам Європейського Союзу. Проект страждає від постійних дезінформаційних кампаній та маніпуляцій. Це буде турнір, повністю сумісний з національними конкурсами та їх календарями. Його єдиною метою є зміцнення та вдосконалення європейських змагань.
Менеджери УЄФА йдуть у протилежному напрямку. Вони хочуть реформувати Лігу чемпіонів: незвичайний, абсурдний проект, який не має жодного футбольного сенсу. Ніяких домашніх і виїзних матчів, але ще більше поєдинків. Абсурд. Це не рішення. Права на 125 матчів Ліги чемпіонів, які проводяться зараз, були продані в Іспанії за 360 мільйонів. На 2024 рік продано 189 матчів за 320 мільйонів євро. На 64 матчі більше і на 40 мільйонів євро менше.
Ця модель змагань ще більше віддалить вболівальників від нашого виду спорту. Нова модель, яку готує УЄФА, – це не та, яку вимагають вболівальники по всьому світу, а та, яка найкраще відповідає системі управління УЄФА, системі з іншої епохи на службі її менеджерів. Вимоги вболівальників і гравців та потреби клубів не беруться до уваги. УЄФА досі керує змаганнями так само як і 30 років тому", – наводить слова Переса AS.
Слід додати, що формат Ліги чемпіонів оновиться з сезону 2024/25 – за ним кількість учасників збільшиться з 32 до 36. Всі учасники гратимуть в одній лізі, а кожен з клубів проведе мінімум 10 матчів проти різних суперників. Перші 8 команд напряму виходять, а ті, які посіли місця з 9-го по 24-те поборються за решту 8 путівок у стикових матчах.
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