"Футбол переживает беспрецедентный институциональный кризис на всех уровнях, как в Испании, так и в Европе. Ситуация очень серьезная. Есть ряд менеджеров, которые действуют, не думая о болельщиках. Европейский футбол не принадлежит президенту УЕФА, а испанский футбол не принадлежит президенту Ла Лиги. Американские клубы обогнали европейские футбольные клубы в других видах спорта. Топ-10 спортивных объектов в рейтинге Forbes – это уже команды из других видов спорта. Американцы, видимо, делают что-то правильно, а мы в Европе, видимо, делаем что-то неправильно.

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Проект Суперлиги сегодня необходим как никогда. Цель понятна: предложить лучшее зрелище при соблюдении финансового fair-play. Все больше и больше клубов теряют сотни миллионов каждый год. Нам нужны современные кооперативные структуры управления, соответствующие принципам Европейского Союза. Проект страдает от постоянных дезинформационных кампаний и манипуляций. Это будет турнир, полностью совместимый с национальными конкурсами и их календарями. Его единственной целью является укрепление и совершенствование европейских соревнований.

Менеджеры УЕФА идут в противоположном направлении. Они хотят реформировать Лигу чемпионов: необычный, абсурдный проект, который не имеет никакого футбольного смысла. Никаких домашних и выездных матчей, но еще больше поединков. Абсурд. Это не решение. Права на 125 матчей Лиги чемпионов, которые проводятся сейчас, были проданы в Испании за 360 миллионов. На 2024 год продано 189 матчей за 320 миллионов евро. На 64 матча больше и на 40 миллионов евро меньше.

Эта модель соревнований еще больше отдалит болельщиков от нашего вида спорта. Новая модель, которую готовит УЕФА, – это не та, которую требуют болельщики по всему миру, а та, которая лучше всего соответствует системе управления УЕФА, системе из другой эпохи на службе ее менеджеров. Требования болельщиков и игроков и потребности клубов не принимаются во внимание. УЕФА до сих пор руководит соревнованиями так же как и 30 лет назад", – приводит слова Переса AS.

Следует добавить, что формат Лиги чемпионов обновится с сезона 2024/25 – по нему количество участников увеличится с 32 до 36. Все участники будут играть в одной лиге, а каждый из клубов проведет минимум 10 матчей против разных соперников. Первые 8 команд напрямую выходят, а занявшие места с 9-го по 24-е поборются за оставшиеся 8 путевок в стыковых матчах.

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