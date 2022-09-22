Европейский футбольный союз рассматривает вариант с изменением формата Суперкубка в 2024 году, сообщает The Guardian.

Мини-турнир остается одинаковым с 1972 года – трофей разыгрывают победитель Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА/Лиги Европы. Впрочем, УЕФА хочет сделать его длиннее и интереснее для американской публики. Конкретно этот рынок стал пироритетным для союза в ближайшие годы.

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В 2024-м Суперкубок могут провести именно в США и расширить до 4 команд – компанию двум привычным участникам составят победители Лиги конференций и МЛС. Присутствие последней комады должно дополнительно подогреть интерес местной публики. Также организаторы будут несколько дней развлекать фанатов всевозможными внефутбольными шоу, которые являются непременной частью соревнований в Северной Америке.

В четверг и пятницу представители УЕФА встречаются на генеральной ассамблее ассоциации европейских клубов (ЕСА) в Стамбуле. Тема потенциальных изменений Суперкубка станет одной из самых горячих.

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