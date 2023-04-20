Нещодавно визначилися всі учасники півфінальної стадії Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер дав свій прогноз щодо переможця в цьому сезоні.

BETSiE — суперкомп’ютер, завданням якого є визначення ймовірностей у футболі. Він враховує такі фактори, як результати, xG та очікування перед сезоном. BETSiE спрогнозував переможця Ліги чемпіонів, запускаючи симулятор близько 20 тисяч разів.

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Найвищі шанси пройти у фінал мають Манчестер Сіті та міланський Інтер. Комп'ютер оцінює їхні шанси на перемогу у півфіналі оцінює в 65,75% та 54,22% відповідно. Щодо переможця, то фаворитом програма бачить команду Пепа Гвардіоли. З ймовірністю 50,25% англійський клуб завоює трофей. Зазначимо, що за розрахунками суперкомп'ютера чинний володар Ліги чемпіонів має невеликий шанс повторно виграти турнір, всього 22,57%.

Нагадаємо, що в півфіналі Мілан зіграє проти Інтера, а Манчестер Сіті – проти Реала. Поєдинки 1/2 фіналу будуть зіграні 9-10 і 16-17 травня. Мілан та Реал зіграють перші матчі вдома.

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