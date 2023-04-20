Не так давно определились все участники полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Суперкомпьютер дал свой прогноз по поводу победителя в этом сезоне.

BETSiE – суперкомпьютер, задачей которого является определение вероятностей в футболе. Он учитывает такие факторы, как результаты, xG и ожидания перед сезоном. BETSiE спрогнозировал победителя Лиги чемпионов, запуская симулятор около 20 тысяч раз.

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Самые высокие шансы пройти в финал имеют Манчестер Сити и миланский Интер. Компьютер оценивает их шансы на победу в полуфинале в 65,75% и 54,22% соответственно. Что касается победителя, то фаворитом программа видит команду Пепа Гвардиолы. С вероятностью 50,25% английский клуб завоюет трофей. Отметим, что по расчетам суперкомпьютера действующий обладатель Лиги чемпионов имеет небольшой шанс повторно выиграть турнир, всего 22,57%.

Напомним, что в полуфинале Милан сыграет против Интера, а Манчестер Сити – против Реала. Поединки 1/2 финала будут сыграны 9-10 и 16-17 мая. Милан и Реал сыграют первые матчи дома.

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