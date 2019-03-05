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Сульшер: У своїй найкращій формі Манчестер Юнайтед здатен змагатися з ПСЖ

19:35 82 Читать на русском
Сульшер: У своїй найкращій формі Манчестер Юнайтед здатен змагатися з ПСЖ
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від матчу проти ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Треба забити перший гол і оживити інтригу. Трапитися може все що завгодно. Нам потрібен хороший план. Всі знають, що ми на це здатні, ми вже робили подібне. Коли в тебе ніхто не вірить, треба показувати, що у тебе є характер. Увійти в історію – це не мотивація, мотивація – вихід в наступний раунд. У своїй найкращій формі ми здатні змагатися з ПСЖ.

Сульшер вірить в камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ

Брендон Вільямс - крайній захисник, який може зіграти на обох флангах. Він вперше полетів з командою. Кожен молодий гравець нашого клубу мріє зробити те, що вийшло у Рашфорда. Завтра у когось з них буде відмінний шанс.

Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди

У запалі боротьби в першому матчі ми допустили кілька помилок, і на такому рівні суперники топ-класу за це карають. В АПЛ таке іноді може зійти з рук, але не в Лізі чемпіонів", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

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