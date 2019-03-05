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Сульшер: В своей лучшей форме Манчестер Юнайтед способен соперничать с ПСЖ

19:35 24 Читати українською
Сульшер: В своей лучшей форме Манчестер Юнайтед способен соперничать с ПСЖ
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Надо забить первый гол и оживить интригу. Случиться может все что угодно. Нам нужен хороший план. Все знают, что мы на это способны, мы уже делали подобное. Когда в тебя никто не верит, надо показывать, что у тебя есть характер. Войти в историю – это не мотивация, мотивация – выход в следующий раунд. В своей лучшей форме мы способны соперничать с ПСЖ.

Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в дуэли с ПСЖ

Брэндон Уильямс – крайний защитник, который может сыграть на обоих флангах. Он впервые полетел с командой. Каждый молодой игрок нашего клуба мечтает сделать то, что получилось у Рашфорда. Завтра у кого-то из них будет отличный шанс.

Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды

В пылу борьбы в первом матче мы допустили несколько ошибок, и на таком уровне соперники топ-класса за это наказывают. В АПЛ такое иногда может сойти с рук, но не в Лиге чемпионов", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

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