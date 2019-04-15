Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Барселона приймає Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться 16 квітня у Барселоні на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Барселона – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекерів на матч:

Перша частина протистояння завершилася мінімальною перемогою Барселони на Олд Траффорд. Букмекери вважають, що каталонці повторять успіх у домашньому поєдинку.

Авторитетна контора William Hill виграш господарів оцінює коефіцієнтом 1.35, тоді як вікторію Манчестер Юнайтед – в 8.5, а нічию – в 5.25. Фахівці Bwin виставили схожі котування: Барселона – 1.36, нічия – 5.25, сенсація на користь гостей – 7.75.

Щодо майбутнього півфіналіста турніру, то букмекери не сумніваються, що ним стане іспанська команда. На прохід Барселони можна поставити за 1.07, натомість на камбек Манчестер Юнайтед дають від 7.5 до 10.

Попри нерезультативний підсумок першого поєдинку (0:1), в матчі-відповіді очікується багато голів. Популярна контора Bet365 на стандартний тотал більше 2,5 пропонує коефіцієнт 1.44, а на відповідний тотал менше – 2.75. Якщо ви вірите у повторення сценарію попередньої зустрічі, то ставка на "нижній тотал" виглядає дуже привабливо.

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