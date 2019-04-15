Барселона – Манчестер Юнайтед: передматчева прес-конференція Ернесто Вальверде

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед.

"Не знаю, які плани в суперника. Та його результати в ЛЧ говорять за себе – МЮ виграв три з чотирьох гостьових матчів. Ювентусу та Парі Сен-Жермен манкуніанці забивали переможні м'ячі на останніх хвилинах. Нам треба думати про свою гру та власні козирі.

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Ми змогли забити на виїзді, та це ще нічого не гарантує. Не будемо розмірковувати про свої шанси. Просто спробуємо не дати МЮ вразити наші ворота. У жодному разі не можна думати, що в нас є перевага – це було б дуже нерозумно.

У МЮ багато сильних сторін, це команда з менталітетом переможця. Саме тому ми повинні на полі довести, що сильніші за неї. Не знаю напевне, чи кинеться МЮ в атаку з перших хвилин. Але, ймовірно, вони будуть грати приблизно так, як грали в минулих матчах на виїзді. Ми знаємо потенціал МЮ. У жодному випадку не можна грати так, щоб на кожен створений нами небезпечний момент вони відповідали своїм. Якщо давати Юнайтед вільний простір, то вас швидко покарають.

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Статистика вам розповість лише про минуле, але зовсім не про майбутнє. Ніхто з нас не знає, що трапиться. Але то, що Мессі не забивав у чвертьфіналах із 2013 року – додаткова мотивація для кожного з наших хлопців.

Ми сподіваємося вийти до півфіналу, але нам протистоїть серйозний опонент. Сильна команда, така ж, як і Барселона. Кожен у нашому таборі розуміє, що на шляху до півфіналу є один неймовірно важкий матч", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/4 фіналу Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок між командами завершився мінімальною перемогою "блаугранас".

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