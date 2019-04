Бейбі-Барса, гола дупа для Ювентуса, диявольські пенальті та "Ліга сміху": підсумки євровікенду

"Футбол 24" відзначає головні моменти євровікенду з сенсаційними результатами.

Африканський пресинг на Пепа. Прихильники Манчестер Сіті покладали величезні сподівання на Челсі, фактично, "пенсіонери" були останньою серйозною командою, яка могла поставити Ліверпулю підніжку, але на Енфілді дива не трапилось. Підопічні Саррі протримались лише перший тайм, а після перерви отримали два смертельні удари з боку Мане та Салаха. Особливо красивим був гол єгиптянина, який ледь не порвав сітку дальнім ударом. Мо не лише закріпив перевагу мерсисайдців, але й очолив бомбардирські перегони АПЛ, наздогнавши Агуеро. У обох тепер по 19 м'ячів. Мане відстає лише на один результативний постріл (18). Африканські страйкери Ліверпуля у вогні – їх потрібно боятись.

Ліверпуль – Челсі: тріумф у ювілейному матчі Клоппа, Аліссон виграв дуель найдорожчих голкіперів світу, Салах повернувся

Завдяки впевненій перемозі підопічні Клоппа залишились на вершині таблиці, випереджаючи Ман Сіті, який без проблем обіграв Крістал Пелас, на два очки. "Містяни" провели на один матч менше, але Ліверпуль чинить на них просто божевільний тиск. Схоже, трилер нам забезпечний до останнього туру.

Premier League Top Scorers:



Salah - 19 ️

Aguero - 19 ️

Mane - 18 ️

Sterling - 17 ️ pic.twitter.com/po5vaiVaIJ — LFC Stats (@LFCData) 14 квітня 2019 р.

Лукас "Кейн" Моура. Тоттенхем втратив свого головного снайпера до кінця сезону, однак бразилець Моура робить усе можливе, щоб травма Кейна не позначилась на лігочемпіонівських перспективах "шпор". У матчі проти Хаддерсфілда екс-вінгер ПСЖ відзначився хет-триком, дозволивши власній команді залишитись на третій позиції. Лукас не лише довів лік своїм голам в АПЛ до 10-ти, але й змусив закрити роти критикам, які довго сумнівались у доцільності його трансферу. Після матчу бразилець красиво святкував на полі зі своїм маленьким сином, а трибуни аплодували стоячи.

In case you missed it at the weekend, here's Lucas Moura celebrating his hat-trick with his son! pic.twitter.com/HkvyC4LK4N — Soccer AM (@SoccerAM) 15 квітня 2019 р.

"Диявольські пенальті". МЮ, як і очікувалось, провів важкий поєдинок після поразки від Барселони. Підопічні Сульшера здолали на Олд Траффорд Вест Хем лише завдяки двом голам з пенальті у виконанні Поля Погба. Цікаво, що француз реалізував свій 7-й удар з "позначки", перебуваючи за крок від рекорду ван Ністелроя – 8 м'ячів з пенальті у сезоні 2002/03. Холоднокровність Погба залишає манкуніанців у боротьбі за топ-4. Наразі вони поступаються Челсі, який провів на один матч більше, двома балами.

Paul Pogba has scored 7 #PL penalties this season – only Ruud van Nistelrooy in 2002/03 (8) has scored more from the spot for @ManUtd in a single campaign pic.twitter.com/54bZwTOvic — Premier League (@premierleague) 14 квітня 2019 р.

"Baby Barca". Мусса Ваге, Рікі Пуїг, Жан-Клер Тодібо, Карлес Аленья, Джейсон Мурільйо... Ернесто Вальверде перевершив самого себе, виставивши дубль каталонського гранда на матч проти Уески. Повністю оновлена Барса без Мессі та Ко втратила очки, але увійшла в історію як одна з наймолодших команд сезону – середній вік гравців основи складав 24 роки та 133 дні. Попри нічию з аутсайдером Прімери Вальверде зовсім не критикують. "Кулес" продовжують зберігати безпечний відрив від Атлетіко (9 очок), молоді отримали необхідний досвід, а зірки – відпочинок перед битвою проти МЮ. Головне завдання Барси – Ліга чемпіонів.

Атлетіко, хоча й скоротив відставання від каталонців після перемоги над Сельтою, вже фактично змирився з другою сходинкою. Щоб оформити чемпіонство, Барсі достатньо виграти свої домашні матчі (Реал Сосьєдад, Леванте, Хетафе).

"Динамо неможливо було перемогти, а Зозуля став жертвою необізнаності": сосіо Атлетіко про український скандал в Іспанії

"BABY BARÇA"



Barcelona got a point with a very young starting lineup (24 years, 133 days of age) #fcblive #HuescaBarça pic.twitter.com/fWLFWyjt2C — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) 13 квітня 2019 р.

Перемога для Каппароса. Матчі цих команд не залишають байдужим жодного фаната. Севілья та Бетіс знову видали супершоу, цього разу на Рамон Санчес Пісхуан. Неймовірна атмосфера, п'ять голів та феєрична перемога "рохібланкос", які б'ються не лише за Лігу чемпіонів, але й за важкохворого Хоакіна Каппароса. Останній наразі може гордитись своїми підопічними – вони здобули п'ять перемог в останніх шести поєдинках та обійшли у таблиці сенсаційний Хетафе, який був четвертим.

Ювентус СПАЛився. "Стара Синьйора" мала усі шанси достроково оформити чемпіонський титил на полі одного з аутсайдерів Серії А. Туринцям, які вийшли на матч без цілого ряду гравців основи, включно з Роналду, треба було не програти СПАЛу, але напіврезерв Юве успішно провалився. На черговий гол сенсаційного Кіна господарі відповіли двічі, відтермінувавши святкування у столиці П'ємонту. Після перемоги Наполі над К'єво команді Аллегрі доведеться зачекати як мінімум тиждень. А поки залишається дивитись на голу дупу за власними воротами.

Яйця Гаттузо не менші, ніж у Сімеоне. Мілан здобув стратегічну перемогу над Лаціо у боротьбі за Лігу чемпіонів. Героєм Сан-Сіро став Франк Кессьє, який реалізував пенальті на 79-й хвилині поєдинку. "Россонері" зберегли четверту сходинку, але найцікавіше відбулось після гри. Між гравцями обох команд спалахнула сутичка, а у епіцентрі подій опинився Дженнаро Гаттузо. Тренер Мілана, за його ж словами, навіть розтягнув зв'язку, намагаючись заспокоїти оскаженілих гравців. І в кого тепер більші яйця, сеньйор Сімеоне...?

Дубль після бійки. Кінгслі Коман побився з Робертом Лєвандовскі, а через декілька днів оформив дубль у воротах Фортуни, допомігши мюнхенцям зберегти лідерство у Бундеслізі. Ми не закликаємо француза частіше розпускати руки, але, схоже, сутичка з поляком стала для нього хорошою мотивацією. Натомість, головний конкурент "ротен", Борусія, без надії сподіваючись, здолала Майнц. Розрив між команди продовжує складати одне очко.

Kingsley Coman has been involved in a goal every 66 minutes in his last 6 Bundesliga games [Opta] pic.twitter.com/J9lpL0IzK3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 15 квітня 2019 р.

ПСЖ та Ліга сміху. Команда Томаса Тухеля стане чемпіоном Франції, можливо, вже наступного тижня, але отримати п'ять м'ячів від найближчого переслідувача – повне фіаско. Насамперед, це удар по самолюбству катарських шейхів, які кожного року вкладають у паризький клуб сотні мільйонів євро. Лілль розбив ПСЖ у більшості, що, однак, не применшує ганьби чинного чемпіона, який продемонстрував відсутність характеру. На щастя для парижан, вони виступають у "Лізі сміху", де можна виграти титул ще восени.