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Сульшер – про матчі з Барселоною: Саме таких поєдинків хочуть наші вболівальники

22:53 14 Читать на русском
Сульшер – про матчі з Барселоною: Саме таких поєдинків хочуть наші вболівальники
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував результати жеребкування чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів.

 

"Ми хочемо грати з найбільшими клубами і з найсильнішими командами. Ми вже грали з Барселоною в фіналах Ліги чемпіонів 2009 і 2011 років, а також в півфіналі в 2008-му, коли забив Пол Скоулз. Саме таких матчів хочуть наші вболівальники. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Барселоною.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Я, ймовірно, відрізняюся від 99% тренерів, оскільки вважаю за краще провести матч-відповідь на виїзді, як це було у нас з ПСЖ. Якщо вдома досягнемо гідного результату, то в гостьовій зустрічі зможемо завдати проблем будь-якому супернику, як ми це зробили в Парижі", – цитує Сульшера прес-служба Манчестер Юнайтед.

Зауважимо, що "червоні дияволи" зіграють з Барселоною на Олд Траффорд 10 квітня. Матч-відповідь пройде на Камп Ноу 16 квітня.

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