Сульшер – о матчах с Барселоной: Именно таких поединков хотят наши болельщики

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

"Мы хотим играть с крупнейшими клубами и с сильнейшими командами. Мы уже играли с Барселоной в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов, а также в полуфинале в 2008-м, когда забил Пол Скоулз. Именно таких матчей хотят наши болельщики. С нетерпением ждем встречи с Барселоной.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Я, вероятно, отличаюсь от 99% тренеров, поскольку предпочитаю провести ответный матч на выезде, как это было у нас с ПСЖ. Если дома достигнем достойного результата, то в гостевой встрече сможем доставить проблемы любому сопернику, как мы это сделали в Париже", – цитирует Сульшера пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Заметим, что "красные дьяволы" сыграют с Барселоной на Олд Траффорд 10 апреля. Ответный матч пройдет на Камп Ноу 16 апреля.

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