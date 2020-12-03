"Гра не була складною для суддівської бригади. Втім, відчувалося, що Стефані Фраппар контролює хід подій на полі. За рухом і вибором позиції претензій до неї не було. Впадало в очі, що на відміну від нашої Катерини Монзуль, француженка практично не спілкується з гравцями, рідко обмінювалася думками і з VAR-асистентами.

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Напевно, була занадто впевнена в прийнятих рішеннях. І дарма, бо коли господарі забивали другий гол, то їхній нападник Альваро Мората, скоріше, перебував у офсайді, аніж ні. На мій погляд, це був переломний момент в поєдинку, адже за рахунку 1:0, Динамо ще могло уникнути поразки.

Ще в одному епізоді Фраппар мала всі підстави покарати Леонардо Бонуччі, який звалив Беньяміна Вербіча, пенальті, але не зробила цього. Не хочу звинуватити француженку в упередженості, але її певні симпатії до більш іменитої і сильної команди, відчувалися.

Чи варто жінкам довіряти обслуговування матчів найвищого рівня серед чоловічих команд? Якщо вони доводять свою профпридатність, то чому б і ні. Вчора Фраппар не провалила гру, проте питання до неї є", – зазначив Ступар у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Ювентус розбив Динамо (3:0), а арбітриня матчу Стефані Фраппар прийняла кілька контраверсійних рішень на користь туринців.

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