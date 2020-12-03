"Игра не была сложной для судейской бригады. Впрочем, чувствовалось, что Стефани Фраппар контролирует ход событий на поле. По движению и выбору позиции претензий к ней не было. Бросалось в глаза, что в отличие от нашей Екатерины Монзуль, француженка практически не общается с игроками, редко обменивались мнениями и с VAR-ассистентами.

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Наверное, была слишком уверена в принимаемых решениях. И зря, потому что когда хозяева забивали второй гол, то их нападающий Альваро Мората, скорее, находился в офсайде, чем нет. На мой взгляд, это был переломный момент в поединке, ведь при счете 1:0, Динамо еще могло избежать поражения.

Еще в одном эпизоде ​​Фраппар имела все основания наказать Леонардо Бонуччи, который свалил Беньямина Вербича, пенальти, но не сделала этого. Не хочу обвинить француженку в предвзятости, но ее определенные симпатии к более именитой и сильной команды, ощущались.

Стоит ли женщинам доверять обслуживание матчей высшего уровня среди мужских команд? Если они доказывают свою профпригодность, то почему бы и нет. Вчера Фраппар было не провалила игру, однако вопрос к ней есть", – отметил Ступар в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Ювентус разбил Динамо (3:0), а арбитресса матча Стефани Фраппар приняла несколько контраверсионных решений в пользу туринцев.

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