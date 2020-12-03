"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та відомих уболівальників за мотивами поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів між туринським Ювентусом і київським Динамо. Український гранд зазнав розгромної поразки на виїзді (0:3).

Італійський гранд вкотре став нездоланною вершиною для "динамівців". У нинішньому сезоні Київ двічі поступився "Старій синьйорі", та ще й не забив жодного м'яча! Футбольна громадськість, однак, була готова до такого розвитку подій. Динамо критикують, але сходяться на думці, що головний матч року чекає на "біло-синіх" наступного тижня.

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Колишній хавбек збірної України, а нині телеексперт Євген Левченко лаконічно описав те, що в усіх крутилося на язику – дива не сталося.

Юве, конечно же сильнее. Никаких сюрпризов, чуда не произошло. Хоть моментов было достаточно. Теперь все взоры на противостояние с Ференцварошем. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 2, 2020

Відомий скаут Алекс Великих відзначив повільний прогрес Динамо та назвав передумови для виходу на новий рівень. Курчат по осені рахують, а результат роботи клубу цьогоріч – після двобою з Ференцварошем наступного тижня.

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков наважився на нетолерантне зізнання після пенальті, якого не побачила Стефані Фраппар.

Гуру журналістського цеху, ведучий спортивних новин на телеканалі "Київ" Руслан Свірін окреслив 2 чинники поразки в Турині. Cherchez la femme і тут...

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій журиться через безнадійність Динамо й взяв собі в союзники культового коментатора Дмитра Джулая, який давно нічого не очікує від улюбленої команди...

Динамо настільки мізерне і вбоге, що аж нецікаво.

"Від Динамо я не очікую нічого", - ця фраза Джулая стає девізом. Звикли. Ні обіцянок, ні пробачень... — Олег Бабій (@Gullit_87) December 2, 2020

Наша людина в Ізраїлі, журналіст Леон Вургафт теж не оминув увагою арбітраж. Вердикт простий: офсайду в Роналду не було, одинадцятиметровий на Вербічі – був.

Данило Вереїтін, PR-фахівець телеканалів "Футбол", шкодує голкіпера "біло-синіх". Бущан крутився, наче білка в колесі, але навіть його старань виявилося замало для втечі від розгрому.

"Це Динамо поки неспроможне на гучні сенсації в Європі", – резюмував журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас.

Шкода, що це Динамо поки неспроможне на гучні сенсації в Європі. У Турині не було шансів зачепитися за очки. Навіть реалізуй свої нагоди. Було відчуття, що своїм класом Юве дотиснув би і не пішов з поля без перемоги. Матч року у киян попереду. І до нього, здається, готуються уже. — Igor Burbas (@iburbas) December 2, 2020

Головред мережевої спільноти "Ісландія" Сергій Грішин послідовний у своєму небажанні переглядати матчі Динамо після призначення Мірчі Луческу. Ще трохи нетерпимості.

Не дивився жодної гри Динамо, відтоді як клуб очолив цей імпортний молдаванин. — Грішин (@grishyn_ua) December 3, 2020

І порція мемів від Брутального футболу – на десерт.

Ювентус – Динамо: Роналду і Ко задавили в ЛЧ, сувенірна гра, 20 хвилин щастя та історичне суддівство, на яке заслужили