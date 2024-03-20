Полузащитник Шахтера Георгий Судаков имеет несколько направлений для продолжения карьеры. Украинцем заинтересовались ряд клубов из АПЛ.

Вокруг лидера "горняков" не утихают слухи о вероятном уходе. Ранее была информация, что за Георгием Судаковым внимательно следит Ювентус.

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Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, сразу пять представителей чемпионата Англии заинтересованы в подписании 21-летнего полузащитника Шахтера. Среди претендентов на Судакова называются Арсенал и Челси, за которые выступают Александр Зинченко и Михаил Мудрик соответственно, а также Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

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Стоит заметить, что Георгий недавно продлил свой контракт с "горняками", который теперь действует до 31 декабря 2028 года. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин намекал, что отступные за игрока составляют около 150 миллионов евро.

Судаков – воспитанник "горняков". В текущем сезоне полузащитник сыграл за Шахтер в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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