"Вторгнення Росії глибоко впливає на нас. Ми практично не бачимось із сім'ями, завжди перебуваємо в роз'їздах, граємо у футбол без глядачів при постійному звучанні сирен. Це дуже важко з психологічної точки зору, але, можливо, це додаткова мотивація для нас: ми хочемо добре виступити і якнайкраще представити свій народ.

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Само по собі це не має негативного ефекту, але ми стикаємося з великими незручностями. Постійні переїзди виснажують нас, збільшується кількість травм. Це, безумовно, психологічний виклик, але ми добре з ним справляємося, розуміємо, що перебуваємо у сприятливому становищі і не маємо причин скаржитися.

Якщо чесно, у мене немає короткострокових очікувань. Я дуже багато працюю, я гравець Шахтаря і зараз хочу викладатися за команду. Хочу досягти великих результатів з "гірниками". Хоча не буду заперечувати, що участь в одній з топ-5 ліг Європи була б кроком вперед у моїй кар'єрі. Не знаю, чи віддаю перевагу Прем'єр-лізі або Ла Лізі. Обидва ці чемпіонати – чудові.

У момент забитого м'яча Барселоні я ні про що не думав. Мені було байдуже, що я забив у ворота каталонців, хоча це був важливий гол. У той момент у мене було лише одне бажання: зрівняти рахунок. Чи хотів би я забивати голи у футболці Барси? Чому б і ні? Все можливо.

Команда Хаві? Безумовно, дивно бачити таких молодих гравців, які грають на такому рівні. Не лише з точки зору майстерності та техніки, але й з психологічної точки зору гри за Барселону, особливо у віці 16 років.

На кожен матч ми виходимо з наміром перемогти і здобути позитивний результат, чи то зустріч у чемпіонаті України, чи то гра Ліги чемпіонів проти Барселони. Звичайно, ми розуміємо силу цього суперника і те, наскільки складно буде, але ми, як завжди, віддамо всі сили", – цитує Судакова Sport.es.

Нагадаємо, повторна дуель між Шахтарем та Барселоною у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 7 листопада, о 19:45. Попередня гра завершилася поразкою донеччан 1:2. Після 3-х турів Шахтар з 3-ма очками йде у турнірній таблиці групи Н третім, у Барселони – максимум.

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