"Вторжение России глубоко влияет на нас. Мы практически не видимся с семьями, всегда находимся в разъездах, играем в футбол без зрителей при постоянном звучании сирен. Это очень тяжело с психологической точки зрения, но, возможно, это дополнительная мотивация для нас: мы хотим хорошо выступить и как можно лучше представить свой народ.

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Само по себе это не имеет негативного эффекта, но мы сталкиваемся с большими неудобствами. Постоянные переезды истощают нас, увеличивается количество травм. Это, безусловно, психологический вызов, но мы хорошо с ним справляемся, понимаем, что находимся в благоприятном положении и не имеем причин жаловаться.

Если честно, у меня нет краткосрочных ожиданий. Я очень много работаю, я игрок Шахтера и сейчас хочу выкладываться за команду. Хочу достичь больших результатов с "горняками". Хотя не буду отрицать, что участие в одной из топ-5 лиг Европы было бы шагом вперед в моей карьере. Не знаю, отдаю ли предпочтение Премьер-лиге или Ла Лиге. Оба эти чемпионата – великолепны.

В момент забитого мяча Барселоне я ни о чем не думал. Мне было безразлично, что я забил в ворота каталонцев, хотя это был важный гол. В тот момент у меня было лишь одно желание: сравнять счет. Хотел бы я забивать голы в футболке Барсы? Почему бы и нет? Все возможно.

Команда Хави? Безусловно, странно видеть таких молодых игроков, которые играют на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но и с психологической точки зрения игры за Барселону, особенно в возрасте 16 лет.

На каждый матч мы выходим с намерением победить и получить положительный результат, будь то встреча в чемпионате Украины или игра Лиги чемпионов против Барселоны. Конечно, мы понимаем силу этого соперника и то, насколько сложно будет, но мы, как всегда, отдадим все силы", – цитирует Судакова Sport.es.

Напомним, повторная дуэль между Шахтером и Барселоной в Лиге чемпионов состоится во вторник, 7 ноября, в 19:45. Предыдущая игра завершилась поражением дончан 1:2. После 3-х туров Шахтер с 3-мя очками идет в турнирной таблице группы Н третьим, у Барселоны – максимум.

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