"Ми дуже раді поверненню Ліги чемпіонів. Це дуже складний матч, у ПСЖ хороша команда, сильна. Буде дуже цікаво. Барса також стала кращою, але суперник сильний. Піке тренувався з командою 4-5 днів, є хороше передчуття. Я маю ще один день, щоб обрати склад. Араухо недоступний.

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Для всіх важливо мати повний склад. Неймар і Ді Марія ключові гравці для ПСЖ, нам не допоможе Ансу Фаті... Доводиться змиритися з цими проблемами і підготувати інших футболістів. Я нічого не боюся, тому що довіряю їм. Ми поважаємо опонента, зокрема і за його історію. Це претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Але давайте почекаємо і подивимося, як все вийде. Це двоматчеве протистояння, вони явно захочуть забити на виїзді. Я не бачу, що інші команди набагато сильніші, ніж Барселона. Втім, ми граємо з молоддю, тому не можна розраховувати на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми на високому рівні і можемо обіграти будь-кого.

Чутки навколо Мессі і ПСЖ? Вони не вплинули на нас, хоча я сподіваюся, що ніхто не створював їх навмисно. Навіть якби я щось знав про майбутнє Лео, то нічого б не сказав. Треба дограти сезон, а потім він сам вирішить. Зараз він гравець Барселони. Цей поєдинок не треба вважати дуеллю Мессі та Мбаппе. Це протистояння двох чудових команд. Мбаппе дуже сильний гравець, але я не звик виділяти когось одного. Ми повинні бути командою, атакувати і захищатися разом. І постаратися скористатися своїми шансами. Я б волів грати вдома матч-відповідь, але без публіки різниці майже немає. Фанати дуже важливі", – цитує Кумана Marca.

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