"Я був на одному заході, і там мені сказали про результати першого жеребкування. Я подумав: "Баварія? Знову?" А потім мені повідомили, що жеребкування проводять заново, і його я подивився. За винятком пари Реал – Бенфіка, всі результати могли бути іншими, якби не проблема з кульками.

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Щоб виграти Лігу чемпіонів, потрібно перемагати найкращих. І Манчестер Юнайтед – одна з найкращих команд. Ми підійдемо до цих матчів у найкращій формі. Атлетіко не здається", – наводить слова Суареса AS.

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проводилось двічі через технічні проблеми. Під час першого Атлетіко в суперники дісталась Баварія, яка у 2020 році знищила Барселону з Суаресом у складі (8:2). За результатами повторного голосування суперником "матрацникі" став Манчестер Юнайтед.

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