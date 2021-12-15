"Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах первой жеребьевки. Я подумал: "Бавария? Снова?" А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я посмотрел. За исключением пары Реал – Бенфика, все результаты могли быть другими, если бы не проблема с шариками.

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Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И Манчестер Юнайтед – одна из самых лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. Атлетико не сдается", – приводит слова Суареса AS.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов проводилась дважды из-за технических проблем. Во время первого Атлетико в соперники попалась Бавария, которая в 2020 году уничтожила Барселону с Суаресом в составе (8:2). По результатам повторного голосования соперником "матрасника" стал Манчестер Юнайтед.

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