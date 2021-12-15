Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ

Манчестер Сіті, Баварія, Челсі та Аякс виступають явними фаворитами своїх пар. Зінченко з партнерами має 92% на прохід Спортінга – це найочевидніша дуель. У пангерманському дербі Баварія на 87% пройде Зальцбург, а Челсі на 86% виб'є Лілль. Аякс має явну перевагу в протистоянні з Бенфікою – команді Яремчука дають лише 21%.

Ліверпуль також виглядає відчутним фаворитом проти Інтера – 68% на 32%. Досі все очікувано, а от оцінка пари Атлетіко – Манчестер Юнайтед досить несподівана. Модель, базуючись на виступах команд, виділяє іспанцям більше шансів на чвертьфінал – 61% на 39%.

Роналду залякує Атлетіко – 25 голів і два хет-трики у плей-офф Ліги чемпіонів

Центральне протистояння за участю Реала та ПСЖ з більшою ймовірністю завершиться успіхом мадридців. Мессі, Мбаппе та Неймар мають 45% на прохід команди Карло Анчелотті. А найрівнішу пару, звичайно, сформували Ювентус і Вільяреал – 53% проти 47% на користь Турина.

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В 1/16 Ліги Європи такого дисбалансу немає. Маліновський з Аталантою має найбільші шанси на вихід у наступний раунд – 78% проти Олімпіакоса. Барселоні у дуелі з Наполі виділяють невеликі 55%. Юрія Вернидуба ми навряд чи побачимо в 1/8 фіналу – його Шерифу дають лише 27% з Брагою.