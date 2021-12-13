Мадридський клуб хитро намагався зберегти свою пару з Бенфікою в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

УЄФА провалив процедуру жеребкування першої стадії плей-офф через численні порушення та вирішив провести його наново. Така ідея сподобалася не всім.

Як повідомляє Аранча Родрігес, Реал просив УЄФА залишити в силі дуель з Бенфікою, адже пару було сформовано ще до всіх помилок, які вплинули на подальший жереб.

УЄФА відмовив Мадриду. Всі пари будуть визначені з нуля. Старт повторного жеребкування – о 16:00 за київським часом.

УЄФА призначив нове жеребкування 1/8 ЛЧ – топ-клуб подав протест, через помилку анулювали всі пари