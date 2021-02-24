Суарес підступно вщипнув Рюдігера під час єдиноборства – захисник Челсі хотів "задушити" провокатора
Луїс Суарес вкотре вдався до футбольних хитрощів у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).
Нападник Атлетіко у єдиноборстві намагався спровокувати оборонця "синіх" Антоніо Рюдігера. Уругваєць нишком вщипнув опонента, коли м'яч вже вийшов за межі поля.
Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Рюдігер терпіти таке ставлення не збирався. Розлючений німець відразу потягнувся до горла Суареса, але в останній момент схаменувся. Забіяк вдалося розтягнути, а рефері Фелікс Брих обмежився усним покаранням для обох.
Додамо, що суто футбольне протистояння завершилося на користь Рюдігера – Челсі на виїзді здобув мінімальну перемогу.
Челсі здобув мінімальну виїзну перемогу над Атлетіко завдяки бісіклеті Жиру та втручанню VAR