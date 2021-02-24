Луис Суарес в очередной раз прибег к футбольным хитростям в матче 1/8 Лиги чемпионов против Челси (0:1).

Нападающий Атлетико в единоборстве пытался спровоцировать защитника "синих" Антонио Рюдигера. Уругваец нагло ущипнул оппонента, когда мяч вышел за пределы поля.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Рюдигер терпеть такое отношение не собирался. Разъяренный немец сразу потянулся к горлу Суареса, но в последний момент опомнился. Драчунов удалось растянуть, а рефери Феликс Брих ограничился устным наказанием для обоих.

Добавим, что чисто футбольное противостояние завершилось в пользу Рюдигера – Челси на выезде одержал минимальную победу.

Челси одержал минимальную выездную победу над Атлетико благодаря бисиклете Жиру и вмешательству VAR

Suarez really move from biting to pinching , this man ‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo — Ashara (@xd_Ashara) February 23, 2021