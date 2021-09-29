Нападник Атлетіко Луїс Суарес вирвав перемогу для "матрацників" та водночас забив вкрай важливий для себе гол.

Уругваєць реалізував пенальті у ворота Мілана на 7 компенсованій хвилині матчу, принісши перемогу Атлетіко.

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Журналіст Педро Мартін у своєму твіттері повідомив, що цей гол перервав 6-річну серію Суареса без забитих м'ячів у виїзних поєдинках Ліги чемпіонів. Востаннє форвард забивав на виїзді у вересні 2015 року у ворота Роми, коли виступав за Барселону.

До слова, Луїс провів 9 матчів у складі Атлетіко в цьому сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи.

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