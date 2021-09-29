Атлетіко на останніх хвилинах вирвав перемогу над Міланом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Мілан – Атлетіко на "Футбол 24".

Мілан вийшов вперед всередині першого тайму: після розіграшу кутового Діаш віддав на Леау, а той пробив точно у кут воріт. Але "россонері" вже через 9 хвилин залишились у меншості – другу жовту отримав Кессьє.

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Атлетіко зміг скористатись цим лише наприкінці зустрічі – Грізманн після скидки Лоді зрівняв рахунок, а у компенсований час Суарес добив Мілан ударом з пенальті. Таким чином, "матрацники" піднялись на 2 місце, набравши 4 очки, а Мілан з 0 залікових балів замикає групу B.