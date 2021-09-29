Нападающий Атлетико Луис Суарес вырвал победу для "матрасников" и одновременно забил очень важный для себя гол.

Уругваец реализовал пенальти в ворота Милана на 7 компенсированной минуте матча, принеся победу Атлетико.

Первый гол Гризманна после возвращения и обидное поражение "россонери" в видеообзоре матча Милан – Атлетико – 1:2

Журналист Педро Мартин в своем твиттере сообщил, что этот гол прервал 6-летнюю серию Суареса без забитых мячей в выездных поединках Лиги чемпионов. Последний раз форвард забивал на выезде в сентябре 2015 году в ворота Ромы, когда выступал за Барселону.

К слову, Луис провел 9 матчей в составе Атлетико в этом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 4 гола.

Лига чемпионов: Атлетико вырвал победу над Миланом, Ливерпуль унизил Порту, Брюгге с Соболем одолел РБ Лейпциг