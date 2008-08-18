Ступар: Арбітр помилився, призначивши пенальті у ворота Динамо

Колишній арбітр ФІФА, а нині – суддівський експерт Мирослав Ступар прокоментував дії арбітрів у матчі Славія – Динамо (1:1).

"В матчі було два ключових моменти. В одному з них арбітр розібрався, а в іншому не зовсім. Проте для цього були певні причини. Адже в тому випадку була складна ситуація для рефері.

Славія – Динамо: найкращі миттєвості матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Коли кияни забивали гол у ворота Славії, то можна сказати, що на полі було два м'ячі. Проте другий м'яч потрапив на поле тоді, коли відбувалась атака Динамо і, в принципі, він не був подразником для однієї чи іншої команди, щоб завадити грі, атаці, чи захисту. В цьому епізоді питань до арбітра немає.

Рефері чітко бачив, що захисник Славії на декілька сантиметрів все-таки був ближче до лінії воріт, ніж Вербіч. Командна робота суддівської бригади була хорошою. Боковий арбітр в цій ситуації розібрався і м'яч був забитий за правилами.

Буряк: Динамо забило гол з триметрового офсайду

Щодо забитого м'яча Славією, то тут вже виникають питання. Говорити, що Кендзьора порушив правила – немає підстав. Був чітко заблокований м'яч.

Нападник Славії пробив і було видно, що нога пішла вверх, після чого він завалився і схопився за праву ногу. Йому здалося, що сфолив Кендзьора, але дотику захисника киян не було. Поляк отримав жовту картку і арбітр призначив 11-метровий удар, помилившись", – цитує Ступара Footboom.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.