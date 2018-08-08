toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Славія – Динамо: найкращі миттєвості матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

09:50 410 Читать на русском

Славія та Динамо у Празі не виявили сильнішого в першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" пропонує переглянути найкращі миттєвості зустрічі.

Динамо зіграло внічию зі Славією на виїзді у першій грі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2018/19. Кияни відкрили рахунок на 82-й хвилині поєдинку завдяки голу Беньяміна Вербіча, проте не зуміли втримати стратегічно важливу перемогу.

Славія – Динамо – відео голів

Вже у компенсований арбітром матчу час Славія отримала право на пенальті, з якого і зрівняла рахунок. Цей гол став команди Хацкевича першим пропущеним у сезоні. Таким чином обидві команди зберегли рівні шанси на вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться у Києві 14 серпня. Переможець цієї пари поміряється силами зі Стандардом або Аяксом, які вчора розписали нічию 2:2.

Динамо – Славія: важчий суперник, ніж Шахтар, справедливий фініш і рівні шанси на Лігу чемпіонів

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Славія Прага - Динамо Статті Головне Динамо Динамо Фото
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
49
хв
Зальцбург
20:00
Шкендія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук