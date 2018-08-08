Славія – Динамо: найкращі миттєвості матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія та Динамо у Празі не виявили сильнішого в першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" пропонує переглянути найкращі миттєвості зустрічі.

Динамо зіграло внічию зі Славією на виїзді у першій грі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2018/19. Кияни відкрили рахунок на 82-й хвилині поєдинку завдяки голу Беньяміна Вербіча, проте не зуміли втримати стратегічно важливу перемогу.

Славія – Динамо – відео голів

Вже у компенсований арбітром матчу час Славія отримала право на пенальті, з якого і зрівняла рахунок. Цей гол став команди Хацкевича першим пропущеним у сезоні. Таким чином обидві команди зберегли рівні шанси на вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться у Києві 14 серпня. Переможець цієї пари поміряється силами зі Стандардом або Аяксом, які вчора розписали нічию 2:2.

Динамо – Славія: важчий суперник, ніж Шахтар, справедливий фініш і рівні шанси на Лігу чемпіонів